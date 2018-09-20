Генеральным директором ПАО «Силовые машины» назначен Тимур Липатов, ранее возглавлявший ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Юрий Петреня, руководивший компанией с июля 2017 года, стал его заместителем. Он будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности, сообщает «Фонтанка».

Как сообщили в компании, с новым руководителем «Силовым» предстоит воплотить стратегические планы по импортозамещению – разработке и производству отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт при поддержке государства.

Как сообщалось , предыдущая смена главы произошла в «Силовых машинах» по итогам заседания совета директоров 19 июля. Предшественник Петрени и Липатова на этой должности, Роман Филиппов, ушел со своего поста на фоне скандала с разглашением гостайны и задержанием его сотрудниками ФСБ прямо на рабочем месте. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.

Дело Филиппова появилось на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями аннексированный Крым.

Оборудование было произведено петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».

Напомним: «Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens.