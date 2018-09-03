Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений / Фото, видео

20:20 20.09.2018 0 комментариев Крым

Дамба между кислотным накопителем титанового завода в Армянске и озером Сиваш, которая, по информации российских СМИ и директора предприятия, якобы была разрушена со стороны Херсонщины и стала причиной химического загрязнения окружающей среды, - не повреждена.

Корреспонденты Центра журналистских расследований 19 сентября прошли по дамбе, отсняли ее со стороны Херсонской области и нашли доказательства, что фото в «Новой газете» и других российских СМИ «разрытой со стороны Украины» дамбы - фальсификация.

Фото: investigator.org.uа

Фото investigator.org.uа

Насыпная дамба, отделяющая кислотонакопитель Армянского филиала ЗАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» (до 2015 г. — «Крымский титан») от озера Сиваш — своего рода линия разграничения, которая примерно поровну контролируется Украиной и оккупационными властями аннексированного РФ Крыма.

Первоисточником информации о разрушении дамбы с «стороны Украины» была российская «Новая газета», которая 14 сентября опубликовала так называемое «фото разрушенной конструкции» снятое неназванным источником через «бинокль с 16-ти кратным увеличением». Ссылаясь на заявление руководства завода в ФСБ, «Новая газета» пишет, что при смешивании соленой воды озера Сиваш и содержания кислотонакопителя происходит «химическая реакция, характеризующаяся выбросом хлористого водорода в атмосферу». Это, якобы, и стало причиной экологического бедствия в Армянске.

Фото: Новая газета

После публикации фото в «Новой газете» фотографии с якобы поврежденной дамбой появились и на других российских ресурсах, но уже с другими деталями. Это — фото с телеграмканала рупора «правительства Крыма» — агентства «Крыминформ».
Эти два фото, как видим, очень отличаются — и задним фоном, и цветом почвы дамбы и чистотой воды со стороны кислотонакопителя. Особенно, если видеть, как они выглядят на самом деле.

Дамба со стороны кислотонакопителя завода, 19 сентября 2018 р. Фото: investigator.org.uа

Дамба со стороны кислотонакопителя завода, начало сентября 2018 р. Фото: investigator.org.uа
Еще одно из распространенных российскими ресурсами фото «разрушенной дамбы» имеет отличительную примету — кустовидное дерево. Это особая примета, поскольку деревьев на дамбе почти нет. Поэтому найти это место легко. Возле единственного на дамбе похожего дерева разрушений, которые привели бы к перетеканию воды из озера Сиваш, нет. Таким образом, и это фото в российских СМИ — фейк.
Корреспонденты Центра журналистских расследований прошли по дамбе на админгранице Крыма и Каланчацкого района Херсонской области. Никаких повреждений сооружения не обнаружено.

 



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