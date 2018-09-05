24 сентября после суда политзаключенного Балуха могут этапировать в российскую колонию

19:35 20.09.2018 0 комментариев Крым

В понедельник, 24 сентября, т.н. "суд" в оккупироанном Крыму рассмотрит апелляционную жалобу адвоката политзаключенного Владимира Балуха Ольги Динзе на третий незаконный "приговор".

Это последняя жалоба, после неудовлетворения которой Балуха этапируют в российскую колонию, - пишет на своей странице в ФБ Наталья Кокорина.  

Измученный тюрьмой, голодовкой и издевательствами, побоями и угрозами Балух этот этап может не пережить. Но вопреки нестерпимой боли он и дальше продолжает бороться за украинский Крым и за всех нас, кто выехал из Крыма в безопасность.

"И я не знаю, как помочь. Куда кричать, что делать. Просто хочется всех вас очень попросить: не забывайте про Балуха. Этот человек-скала там один-на-один с режимом, с каким мы с вами в свое время не справились", - пишет Кокорина.

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха посетил в СИЗО Симферополя его гражданский защитник, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент. Он рассказал, что у Балуха проблемы с сердцем, но голодовку он не прекратит .

Укранский омбудсмен рассказала, что политзаключенный Балух хочет написать завещание.

 

 

 



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