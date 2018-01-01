Специалисты Пограничной полиции по экспертизе документов встретились со своими коллегами из Украины для обмена опытом и укрепления сотрудничества на общих участках границы.

Встреча проводилась в соответствии с Планом развития сотрудничества между Пограничной полицией Республики Молдова и Государственной пограничной службой Украины на 2018-2019 годы. Она прошла в здании Генерального инспектората пограничной полиции мун. Кишинев, с 19 по 20 сентября.

Об этом сообщается в пресс-релизе Пограничной полиции, сообщает point.news.

В начале встречи обе стороны предоставили информацию, статистику, различные ситуации, касающиеся их профессиональной деятельности при проведении экспертизы документов, обсудили роль специального оборудования, а также базы данных, с которыми они работают.

Также был организован визит в технико-судебную экспертную лабораторию, где пограничники осуществляют свою деятельность в области борьбы с фальшивыми документами и управлении информационными системами.

В ходе обсуждений специалисты Генерального инспектората пограничной полиции высоко оценили продуктивный уровень сотрудничества с украинскими коллегами посредством взаимного и постоянного обмена предупредительными страницами, в том числе образцами проездных документов.

Напомним: Граждане Республики Молдова могут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно.