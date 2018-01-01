Молдавские пограничники обменялись опытом с коллегами из Украины

19:07 20.09.2018 0 комментариев Молдова

Специалисты Пограничной полиции по экспертизе документов встретились со своими коллегами из Украины для обмена опытом и укрепления сотрудничества на общих участках границы.

Встреча проводилась в соответствии с Планом развития сотрудничества между Пограничной полицией Республики Молдова и Государственной пограничной службой Украины на 2018-2019 годы. Она прошла в здании Генерального инспектората пограничной полиции мун. Кишинев, с 19 по 20 сентября.

Об этом сообщается в пресс-релизе Пограничной полиции, сообщает point.news.

В начале встречи обе стороны предоставили информацию, статистику, различные ситуации, касающиеся их профессиональной деятельности при проведении экспертизы документов, обсудили роль специального оборудования, а также базы данных, с которыми они работают.

Также был организован визит в технико-судебную экспертную лабораторию, где пограничники осуществляют свою деятельность в области борьбы с фальшивыми документами и управлении информационными системами.

В ходе обсуждений специалисты Генерального инспектората пограничной полиции высоко оценили продуктивный уровень сотрудничества с украинскими коллегами посредством взаимного и постоянного обмена предупредительными страницами, в том числе образцами проездных документов.

Напомним: Граждане Республики Молдова могут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно.



Ещё на эту тему:

13:19 21.12.2017
У зимові свята на молдавських КПП працюватимуть «зелені коридори»
13:15 15.08.2017
На молдавских границах образовались очереди
12:16 18.05.2017
При переходе молдавской границы будут применяться новые правила контроля
13:03 06.04.2017
Тирасполь упростил условия пребывания иностранных граждан на приднестровской территории
10:36 30.12.2016
На молдо-румынской границе вновь образовались очереди
12:40 02.09.2016
Более 6 млн раз граждане пересекли границу Молдовы этим летом / Видео
16:05 18.08.2016
Украина усилила контроль границы с непризнанным Приднестровьем
17:20 15.08.2016
Рейтинг: где быстрее перейти границу Молдовы / Инфографика
10:49 26.01.2016
Из-за ледяного покрова на Днестре закрыты три пропускных пункта на молдо-украинской границе
14:43 14.01.2016
В Приднестровье озабочены возможным созданием Украиной и Молдовой совместных таможенных постов в пункте пропуска «Кучурган»
18:26 05.01.2016
Молдавскую границу в новогодние праздники пересекли на 20% больше людей
12:22 14.12.2015
Глава «МИД» Приднестровья пожаловался в Москве на совместный молдавско-украинский пограничный контроль
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
Все новости страны
Армения Армения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
19:07 20.09.2018
Молдавские пограничники обменялись опытом с коллегами из Украины
13:17 20.09.2018
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
Все новости страны
Россия Россия
20:00 20.09.2018
«Силовые машины» возглавил выходец из «Интер РАО», который займется импортозамещением
14:15 20.09.2018
Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
Все новости страны
Румыния Румыния
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
21:20 20.09.2018
МИД РФ обосновал правомерность действий ФСБ в акватории Азовского моря отсутствием жалоб со стороны судовладельцев
20:40 20.09.2018
В оккупированном Крыму суд продлил до января арест двум "диверсантам"
20:20 20.09.2018
Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений / Фото, видео
19:35 20.09.2018
24 сентября после суда политзаключенного Балуха могут этапировать в российскую колонию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс