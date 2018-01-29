В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время

18:15 20.09.2018 0 комментариев Армения

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках плановой проверки боевой готовности сдали зачеты по предметам боевой подготовки в ночное время суток на полигоне «Алагяз».

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в ходе проверки военнослужащие практически отработали нормативы по боевой готовности, по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков по неподвижным и движущимся целям, имитирующим живую силу и бронеобъекты условного противника, передает NEWS.am.

Кроме того, каждое подразделение прошло испытание по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова российская база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности.

Всего к проверке привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Напомним: Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию.



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