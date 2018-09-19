Під час затримання Веджіє Кашка вдарили прикладом автомата — Полозов

18:39 20.09.2018 0 комментариев Крым

Під час затримання кримчан Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі 23 листопада 2017 року до ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка працівники Росгвардії в окупованому Криму теж застосували силу. Її вдарили прикладом автомата.

Про це в програмі «Київ-Донбас» на Громадському радіо розповів російський адвокат Миколо Полозом. На прохання сина Веджіє Кашка він проводить своє незалежне розслідування.

«Це тендітна жінка, якій було 83 роки. Версія російської влади про те, що нібито у неї була хвороба серця і вона загинула він ішемічної хвороби ніяк не корелюється з тими даними, які у мене є», — сказав Полозов.

За його інформацією, на тілі Веджіє Кашка були пошкодження, які не відображені в експертизі. Якщо дійде до ексгумації, це буде чітко видно одразу.

«Щоб оскаржити дії слідчого щодо відмови у порушенні кримінальної справи, потрібно провести альтернативну судово-медичну експертизу. Я вже знайшов експерта в Росії. Можливо, ще одна експертиза проводитиметься в Україні, але для того, щоб її провести, потрібно зібрати ще матеріали і от зараз я цим займаюся», — пояснив адвокат.

Микола Полозов наголосив, що після отримання результатів цієї експертизи буде можливість оскаржити дії влади в окупованому Криму.

«У мене склалося враження, що завдання вбити її у них (співробітники Росгвардії, — ГР) не було. Але непропорційне застосування сили до цієї жінки призвело до трагічних наслідків», — сказав Полозов.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в окупованому Криму Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх підозрюють у вимаганні грошей у Юсуфа Айтана, громадянина Туреччини.

Під час затримання стало погано ветерану кримськотатарського руху Веджіє Кашка, вона померла в машині швидкої допомоги.



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