В Украине пройдут масштабные международные учения военной авиации «Чистое небо-2018».

Они состоятся с 8 по 19 октября на западе и в центре страны, информирует news.enovosty.com.

В учениях примут участие подразделения стран-членов НАТО и союзников: Украины, США, Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.

В ходе маневров будет осуществлено около 330 вылетов, а количество задействованных военнослужащих достигнет 700 человек.

Со стороны Воздушных сил ВСУ в учениях примут участие пять подразделений тактической авиации, и всего около 350 военнослужащих.

Учения будут проводиться с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с ВВС США и других стран НАТО при ведении совместных операций по защите «воздуха», и т. п.

Объявление о многонациональных военных учений «Чистое небо» происходит через несколько дней после того, как Украина заявила, что создаст новую военно-морскую базу вдоль Азовского моря, чтобы противостоять России.

США планируют направить около 450 человек из баз в Штатах и в Европе, заявил представитель ВВС США в Европе. В мероприятии примут участие около 250 человек, включая пилотов и сопровождающих; остальные будут в роли поддержки.

В учениях будут задействованы американские тактические истребители F-15, военно-транспортные самолеты KC-135 и C-130J и беспилотные летательные аппараты MQ-9.

«Чистое небо» является одним из нескольких совместных многонациональных учений, проводимых в Украине в этом году, направленных на повышение региональной безопасности.



Напомним: Представители Военно-морских сил ВС Украины принимают участие в конференции по планированию украинского-американских учений "Си Бриз — 2019", которая проходит в Неаполе.