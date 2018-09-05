«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
|17:50 20.09.2018
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|Украина
В Украине пройдут масштабные международные учения военной авиации «Чистое небо-2018».
Они состоятся с 8 по 19 октября на западе и в центре страны, информирует news.enovosty.com.
В учениях примут участие подразделения стран-членов НАТО и союзников: Украины, США, Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.
В ходе маневров будет осуществлено около 330 вылетов, а количество задействованных военнослужащих достигнет 700 человек.
Со стороны Воздушных сил ВСУ в учениях примут участие пять подразделений тактической авиации, и всего около 350 военнослужащих.
Учения будут проводиться с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с ВВС США и других стран НАТО при ведении совместных операций по защите «воздуха», и т. п.
Объявление о многонациональных военных учений «Чистое небо» происходит через несколько дней после того, как Украина заявила, что создаст новую военно-морскую базу вдоль Азовского моря, чтобы противостоять России.
США планируют направить около 450 человек из баз в Штатах и в Европе, заявил представитель ВВС США в Европе. В мероприятии примут участие около 250 человек, включая пилотов и сопровождающих; остальные будут в роли поддержки.
В учениях будут задействованы американские тактические истребители F-15, военно-транспортные самолеты KC-135 и C-130J и беспилотные летательные аппараты MQ-9.
«Чистое небо» является одним из нескольких совместных многонациональных учений, проводимых в Украине в этом году, направленных на повышение региональной безопасности.
Напомним: Представители Военно-морских сил ВС Украины принимают участие в конференции по планированию украинского-американских учений "Си Бриз — 2019", которая проходит в Неаполе.
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