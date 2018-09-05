РФ задержала в Азовском море более 120 судов которые шли под флагом ЕС
|17:25 20.09.2018
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|Крым
РФ злоупотребляет международной практикой, которая дает возможность обозревать суда.
В Европейском парламенте планируют поднять вопрос русской блокады в Азовском море.
Об этом сообщил сопредседатель комитета Парламентского комитета ассоциации "Украина - Европейский Союз" со стороны Европейского парламента Дариуш Розатти во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.
"Нас очень беспокоит ситуация в Азовском море, где Россия вопреки практике, которая была ранее, задерживает и осматривает судна. Они задерживает их на двое - трое суток. РФ в значительной степени злоупотребляет международной практикой, которая дает возможность осматривать суда. Согласно статистике, 120 судов, которые шли под флагом ЕС были задержаны с апреля. Мы в Европейском парламенте поднимем этот вопрос и будем требовать, чтобы это прекратилось", - сообщил он.
Напомним:В Азовском море район действий береговой охраны ФСБ РФ сметился ближе к берегам оккупированного Крыма.
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