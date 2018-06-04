Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+

17:00 20.09.2018 0 комментариев Азербайджан

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в Х заседании министров Совместного мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 23 сентября в Алжире.,

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг, 20 сентября, передает Trend.

На заседании будет предоставлена информация о тенденции развития нефтяного рынка, проведена презентация совместной технической комиссии по добыче нефти в августе, отчет ОПЕК.

Будет рассмотрен также вопрос перераспределения квот в соответствии с решением, которое было принято 23 июня этого года на четвертом заседании министров стран ОПЕК и ОПЕК+ касательно суммарного увеличения нефтедобычи на один миллион баррелей в сутки.

Отметим, что заседание Мониторингового комитета, созданного при участии России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана, проходит каждые два месяца.

Напомним, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года.

На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению, а позже поддержал новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+ о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки.



Ещё на эту тему:

14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
18:57 20.06.2018
Глава МИД Азербайджана примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства"
17:09 04.06.2018
Министр обороны Азербайджана едет в Россию
18:45 04.05.2018
Замглавы МИД Украины: Киев считает важными консультации с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
13:05 19.02.2018
Баку, Анкара и Киев создадут трехсторонний формат сотрудничества
14:15 09.02.2018
Ильхам Алиев хочет "вернуть" Азербайджану Ереван
14:15 29.01.2018
В Азербайджане готовится новый законопроект «Об именах и фамилиях»
15:17 05.01.2018
Самед Сеидов прокомментировал изменение состава делегации Азербайджана в ПАСЕ
14:15 29.09.2017
Азербайджан объявил в розыск посетивших Нагорный Карабах представителей Турции
13:28 15.06.2017
В Азербайджане отмечается День национального спасения
08:00 08.06.2017
В Азербайджане расширят толкование понятий «террорист» и «террористическая организация»
13:15 09.03.2017
Российский аналитик: Россия разворачивается в сторону проазербайджанской позиции
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
Все новости страны
Армения Армения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
13:17 20.09.2018
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
Все новости страны
Россия Россия
14:15 20.09.2018
Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
17:50 20.09.2018
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
17:25 20.09.2018
РФ задержала в Азовском море более 120 судов которые шли под флагом ЕС
16:35 20.09.2018
Фигурант "дела Веджие Кашка" пятый день голодает в СИЗО с требованием оказать ему немедленную медицинскую помощь
16:10 20.09.2018
Известного в Крыму врача оштрафовали за "экстремистскую литературу"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс