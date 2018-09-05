Фигурант «дела Веджие Кашка», крымскотатарский активист Асан Чапух держит голодовку пятый день с требованием к медсанчасти СИЗО Симферополя оказать ему немедленную медицинскую помощь.

Эту информацию подтвердил адвокат Чапуха Айдер Азаматов после посещения своего подзащитного в изоляторе, сообщает Укринформ.

«Он уведомил о голодовке руководство СИЗО. Его главное требование – чтобы его хотя бы начали лечить. У Чапуха ужасное состояние: повышенное давление, постоянные головные боли, левая нога и рука не работают – все онемевшее», – рассказал Азаматов.

Как сообщил Чапух адвокату, все это время в медсанчасти СИЗО помощь ему не оказывают.

«Он сказал, что его совсем не лечат и голодовка – это вынужденная мера. Заявил, что не прекратит ее, пока не начнут оказывать медицинскую помощь», – разъяснил Азаматов.

По словам адвоката, Чапуха вывозили на обследование в гражданскую больницу, однако курс лечения он там не проходил. Российский следователь также сегодня присутствовал в СИЗО, пообещал вмешаться в ситуацию и выяснить, почему Чапуху не оказывают медпомощь.

Адвокат сообщил, что пытался отговорить Чапуха от голодовки, но однозначного ответа на просьбу так и не получил. Арестованный заявил, что «будет голодать до тех пор, пока не вылечат». Азаматов намерен подать жалобы на действия медсанчасти СИЗО в российские полицию и прокуратуру, а также российскому омбудсману.

23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

11 сентября подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест четверым фигурантам «дела Веджие Кашка». Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

При задержании силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.