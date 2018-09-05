Известного в Крыму врача оштрафовали за "экстремистскую литературу"

16:10 20.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму "суд" назначил штраф заведующему отделением урологии Феодосийской городской больницы Смаилу Теминдарову, обвинив его в «хранении запрещенной на территории России литературы экстремистского характера».

Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.

"Судебное заседание окончено. Судья признал виновным Смаила Теминдарова, назначив ему штраф в размере 2000 рублей", - сообщила "Крымская солидарность".

По ее данным, в "суде" в качестве свидетеля был допрошен имам (руководитель) мусульманской общины г. Феодосии.

"Имам утверждает, что знает Теминдарова давно и только с положительной стороны. Относительно самой молельной комнаты имам заявил, что не видит в этом проблемы, так как и мусульмане и христиане имеют право на место поклонения. От имама и религиозной общины в городскую администрацию были обращения с просьбами об открытии молельных комнат", - говорится в сообщении ощественной организации.

Кроме того, глава мусульманской общины сообщил, что в молельной комнате, организованной 15 лет назад,  хранилась, как религиозная литература, выданная Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК) до 2014 года, так и обычная художественная литература.

Несмотря на всю абсурдность обвинения, «суд», в лице «судьи» Елены Гуровой, признал Смаила Теминдарова виновным в хранении экстремистской литературы (статья 20.29 КоАП РФ, производство и распространение экстремистских материалов) и присудил ему штраф в размере двух тысячи рублей, а также распорядился изъять у него «экстремистскую» литературу.

Смаил Теминдаров – хирург-уролог высшей категории, заслуженный врач Украины, заведующий отделением урологии феодосийской городской больнице. С 2006 по 2010 годы был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва, избранным от Крымской организации Народного Руха Украины.

Ранее сообщалось, что 29 июля 2018 года сотрудники "прокуратуры" Крыма и ФСБ пришли в урологическое отделение феодосийской городской больницы с проверкой, поводом которой стала, якобы, жалоба одного из пациентов на наличие в данном отделении молельной комнаты. Проверка завершилась изъятием книг, в которых был усмотрен экстремистский характер.

При этом книги, на которых стоит подпись нынешнего замглавы ДУМК Айдера Исмаилова, были возвращены в ДУМК, который сейчас активно сотрудничает с крымской «властью» и поддерживает действия РФ в Крыму.



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