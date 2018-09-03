Группа специалистов приехала в оккупированный Армянск 19 августа.

Об этом пишет один из очевидцов, пришедший на прием к врачам. Пост с осоответсвующей информацией размещен в соцсетях, передает Объектив.

- Запись к ним бабушки стали вести ещё в 6:00. К 9:40 к лору записался уже 81 человек. К другим врачам очередь была ещё больше. Многие просто не смогли попасть на приём. Да и тем, кто попал никто из врачей не сказал ничего вразумительного. - пишет очевидец.

Горожане утверждают, что на жалобы об внезапном ухудшении здоровья, услышали общие рекомендации.

- Капельки в глаза, горлышко полоскать и т.д., вместо требуемых лабораторий по забору крови на биохимию, и токсикологических исследований, подтверждающих химическое отравление жителей. Нам прислали врачей, которые проводили плановый осмотр и назначали лечение исходя из общих симптомов, пишет пользователь в соцсети.

Также, многие делятся информацией в комментариях о том, что специалисты не имели при себе специализированной аппаратуры. Вместо отоларингологического зеркала, врач светил в горло фонариком на телефоне, утверждает одна из жительниц.

По итогам осмотра, жители города озадачены и возмущены подобной ситуацией.

Напомним: Пострадавшим от химвыбросов крымчанам вместо компенсаций предлагают медпомощь.

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