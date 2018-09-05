Рада направила в КС изменения в Конституцию по ЕС, НАТО и Крыма без флота РФ
|15:20 20.09.2018
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|Украина
Верховная Рада направила на оценку в Конституционный суд Украины проект изменений в Основной закон о закреплении интеграции в Евросоюз и НАТО.
Решение поддержал 321 народный депутат, сообщает ВВС.
В начале сентября президент Петр Порошенко внес законопроект, которым предлагает закрепить в Конституции стремление в ЕС и НАТО, а также исключить положение о базировании Черноморского флота России в Крыму.
Таким образом, теперь КС должен предоставить свои выводы из этих предложений.
Если вывод суда будет положительным, внести изменения в Конституцию депутаты смогут уже на следующей сессии парламента, которая начнется после Нового года.
Что предлагает президент?
Для закрепления пути в ЕС и НАТО Петр Порошенко предложил депутатам внести изменения в статьи 85, 102, 116.
Таким образом, он хочет закрепить в Основном законе "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
"Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО мобилизует украинское общество и украинскую власть и будет способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также президент предлагает исключить положение, позволяющее использовать базы на территории Украины для временного пребывания иностранных войск. Речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории крымского полуострова.
После того, как Конституционный суд даст свое заключение, депутаты должны вернуться к его рассмотрению. Сначала изменения должно поддержать обычное, а затем - конституционное большинство (300 голосов) на следующей сессии парламента.
Напомним: Правки в Конституцию Украины по Крыму переданы президенту.
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