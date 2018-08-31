В оккупированный Севастополь на международную конференцию «Уваровские чтения» из-за введенных за аннексию Крыма международных санкций не прибыли иностранные историки.

Конференция открылиась 19 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», сообщил представитель Государственной публичной исторической библиотеки России, профессор Андрей Сазанов, передает QHA.

По его словам, несмотря на отсутствие иностранных ученых, «международный» статус конференции решили не менять.

За два дня работы конференции планируют заслушать тридцать докладчиков из Севастополя и России.

Севастополь представляют только сотрудники Херсонесского музея.

Тематику конференции разбили на несколько разделов: «История изучения Крыма и его образ в Российской империи», «Херсонес Таврический – Русские Помпеи», «Памятники юга России», «Археология юга России».

Напомним: Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального».