«Международную» конференцию в оккупированном Крыму бойкотировали иностранные ученые

14:59 20.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированный Севастополь на международную конференцию «Уваровские чтения» из-за введенных за аннексию Крыма международных санкций не прибыли иностранные историки. 

Конференция открылиась 19 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», сообщил  представитель Государственной публичной исторической библиотеки России, профессор Андрей Сазанов, передает QHA.

По его словам, несмотря на отсутствие иностранных ученых, «международный» статус конференции решили не менять.

За два дня работы конференции планируют заслушать тридцать докладчиков из Севастополя и России.

Севастополь представляют только сотрудники Херсонесского музея.

Тематику конференции разбили на несколько разделов: «История изучения Крыма и его образ в Российской империи», «Херсонес Таврический – Русские Помпеи», «Памятники юга России», «Археология юга России». 

Напомним: Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального».



Ещё на эту тему:

07:22 19.09.2018
Оккупанты в Крыму незаконно используют свыше 500 украинских частот - представитель президента
20:58 18.09.2018
Авиакомпания Азимут запустит новые рейсы из оккупированного Симферополя
15:00 14.09.2018
Италия выступила против внесения в санкционный список ЕС депутата от оккупированного Крыма
19:10 13.09.2018
Оккупанты отчитались об успешных испытаниях на первом блоке Севастопольской ТЭС
07:59 13.09.2018
В ожидании мировых авиалиний аэропорт оккупированного Симферополя подготовил "международный пункт пропуска"
20:15 10.09.2018
На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины
11:41 10.09.2018
В адрес Президента Украины поступило обращение с просьбой способствовать освобождению судна «Механик Погодин»
16:39 03.09.2018
Послы стран ЕС согласовали продление санкций за аннексию Крыма РФ на полгода
19:11 31.08.2018
Четыре страны вслед за ЕС продлили и расширили крымский санкционный список
15:59 31.08.2018
Аксенов решил что не заслуживает санкций и подал в украинский суд иск об их отмене
13:52 23.08.2018
Компания Apple удалила из App Store российский сайт по поиску жилья в оккупированном Крыму
16:33 22.08.2018
Британская компания предоставила данные Минфину США о нелегальных поставках в аннексированный Крым
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
Все новости страны
Армения Армения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
13:17 20.09.2018
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
Все новости страны
Россия Россия
14:15 20.09.2018
Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
17:50 20.09.2018
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
17:25 20.09.2018
РФ задержала в Азовском море более 120 судов которые шли под флагом ЕС
16:35 20.09.2018
Фигурант "дела Веджие Кашка" пятый день голодает в СИЗО с требованием оказать ему немедленную медицинскую помощь
16:10 20.09.2018
Известного в Крыму врача оштрафовали за "экстремистскую литературу"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс