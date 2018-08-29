Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
|14:15 20.09.2018
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|Россия
Сроки постройки серийных малых ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", оказались под угрозой срыва из-за опоздания с поставкой дизелей М507.
Они заказаны дизелестроительному заводу "Звезда", однако предприятие, у которого недавно сменилось руководство, задерживает выпуск двигателей, сообщает FlotProm.
Срок передачи судостроительному заводу "Пелла" нескольких главных судовых дизельных двигателей М-507Д-1-ОМ3 для "Каракуртов" сдвинулся с 2017 года на 2018, почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. Два таких агрегата планировали отправить судостроителям в сентябре 2017 года, однако перенесли поставку на август-сентябрь 2018 года.
В июле 2018 года сообщалось о 500-миллионном иске "Пеллы" к заводу "Звезда".
По данным отраслевого источника, силовые установки для "Каракуртов" ждут и на Зеленодольском заводе им. Горького.
Головной корабль проекта 22800 "Ураган" (переименован в "Мытищи" – ред.) планировали передать ВМФ России еще в 2017 году, однако только в мае 2018 года он приступил к ходовым испытаниям на Ладоге.
В конце августа МРК пришел на Балтфлот для завершения испытаний. Его планируют принять в состав флота до конца текущего года.
Флотский источник, знакомый с особенностями ремонта дизелей малых ракетных кораблей, рассказал, что на российских МРК, начиная с проекта 21630, шифр "Буян", можно достаточно быстро смонтировать двигатель.
"Высокооборотные дизели "Звезды" отличаются довольно большим КПД, – отметил он. – За это приходится расплачиваться сравнительно небольшим ресурсом и меньшими, чем у других дизелей, межремонтными промежутками. Поэтому конструкторы заранее предусмотрели возможность выемки или установки дизельного двигателя".
На фоне проблем с поставками российских дизелей для "Каракуртов" флоту предложили китайские двигатели. Опрошенные изданием представители промышленности, в числе которых глава холдинга "Ак Барс" Ренат Мистахов и директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Анатолий Русин, раскритиковали эту идею.
Производить дизели М507 готов КМЗ. Завод в состоянии выпускать по меньшей мере 10 таких двигателей в год. Сейчас КМЗ взаимодействует со "Звездой" и другими предприятиями, чтобы получить конструкторскую документацию на двигатель.
Справка Mil.Press FlotProm
"Звезда" не впервые задерживает поставки агрегатов для кораблей ВМФ. Так, выпуск по меньшей мере двух дизелей М-503М-1 для кораблей противоминной обороны "Александрит" сдвинулся на несколько месяцев, переехав с конца 2017 года примерно на осень 2018 года. Аналогичная ситуация – еще как минимум с двумя судовыми дизель-генераторами ДГАС-315М для кораблей того же типа: сроки "уехали" вправо на 4-6 месяцев.
Дизели и дизель-генераторы "Звезды" ставят на тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проекта 22800, ракетные катера проекта 12418 и другие единицы флота. Контрактный срок поставки ряда этих агрегатов, которые сегодня производятся на заводе, сдвинут вправо, установлены новые даты в соответствии с "догоночным графиком".
Напомним: Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники.
Ранее по теме: Санкции в действии: захваченный оккупантами завод "Залив" сорвал поставку двух военных кораблей.
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