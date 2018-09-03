Оккупанты обещают построить в Армянске завод по нейтрализации кислотных стоков
|14:32 20.09.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность строительства на севере полуострова предприятия для нейтрализации кислотных сточных вод, образующихся в ходе производства на заводе "Крымский титан".
Об этом шла речь в ходе встречи главы оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова с "вице-премьером" Юрием Гоцанюком по вопросу ликвидации последствий ЧС в Армянске, сообщает РИА Новости Крым.
Оккупанты заявляют, что администрация завода "Крымский титан" принимает меры по устранению всех недочетов, выявленных по итогам проверки Роспотребнадзора. В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведение текущего ремонта и, при необходимости, замена 100% вентиляционных рукавов.
Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. В ночь с 13 на 14 сентября произошел повторный выброс.
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