Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
|13:17 20.09.2018
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|Молдова
Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что способ реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы будет определен на референдуме.
"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", - цитирует молдавского лидера Deschide.md.
По словам Додона, Приднестровье непременно должно стать частью Молдовы. После принятия решения внутри государства он намерен вынести этот вопрос на международное обсуждение.
Глава государства добавил, что после политического решения военный контингент обязан покинуть левобережье Днестра вместе с оружием, которое там находится.
Напомним, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.
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