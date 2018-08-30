Территория закрыта для гражданских самолетов и морских судов.

ВМФ России проведут испытательные ракетные пуски в восточной части Средиземноморья.

В связи с этим, сообщает "Интерфакс", часть территории закрыта для гражданских самолетов и морских судов, передает Главред.

Напомним, поздно вечером в понедельник, 18 сентября, российский самолет Ил-20 с военными на борту был сбит в ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.

Накануне ударная группа Военно-морских сил США во главе атомным авианосцем Harry S. Truman вернулась в зону ответственности 6-го флота США в Средиземном море для выполнения военных операций.