ВМС: Перший український військовий катер «Кентавр» перебазується до Одеси

13:55 20.09.2018 0 комментариев Украина

Перший десантно-штурмовий катер проекту «Кентавр», побудований на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» на замовлення Міністерства оборони України, перебазується із Києва до Одеси упродовж трьох-чотирьох тижнів.

Про це Радіо Свобода повідомив начальник Управління кораблебудування Командування Військово-морських сил капітан 1 рангу Василь Радчук.

«Нині на катері – безпосередньо на воді – встановлюють основне і додаткове обладнання, зокрема, навігаційне, обчислювальні комплекси та системи, високоточні елементи тощо. Після цього розпочнуться швартовні і продовжаться заводські випробування. Роботу механізмів та систем перевірять під час ходу катера Київським морем», – зазначив він.

Офіцер зауважив, що перебазовувати «Кентавр» з Києва до Одеси буде його екіпаж.

Командиром першого десантно-штурмового катера «Кентавр» призначений старший лейтенант Сергій Одинець. Під час анексії Криму в 2014 році він, тоді курсант Севастопольської академії ВМС, не зрадив військовій присязі і вийшов на материкову Україну.

Після прибуття до місця базування розпочнуться державні випробування «Кентавра», за результатом яких десантно-штурмовий катер має бути прийнятий до складу ВМС України.

14 вересня на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» урочисто спустили на воду перший вітчизняний десантно-штурмовий катер проекту 58503 («Кентавр»).



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