Администрация оккуупированного Симферополя до конца года намерена заключить контракт на демонтаж более 350 незаконных нестационарных объектов, размещенных на территории города.

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба администрации оккупантов, передает Крыминформ.

"В текущем году будет заключен контракт на снос еще 353 нестационарных объектов, незаконно размещенных на территории города", – сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства оккупантов Александр Хомяков.

Он добавил, что подрядчик по ранее заключенному контракту на снос 255 незаконных объектов продолжает принудительный демонтаж.

После сноса подрядная организация обязана произвести зачистку и уборку территории. В случае невыполнения данного условия оплата в полном объеме по контракту производиться не будет.

По данным оккупантов, всего в Симферополе подлежат сносу около 700 объектов.

Как сообщалось ранее, оккупанты приняли решение о сносе в Гурзуфе около 300 построек принадлежащих местным жителям.