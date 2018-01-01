В оккупированный Крым под видом молока возят контрафактный спирт

12:35 20.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму полиция изъяла крупную партию алкоголя из Кабардино-Балкарской Республики, проходившую по документам как молоко и кефир.

Нелегальный груз задержали на АЗС в окрестностях Феодосии, сообщает Комсомольская правда.Крым.

"В районе Феодосии на одной из автозаправочных станций был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом. Согласно сопроводительным документам, грузовик двигался из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики в г. Симферополь и перевозил молочную продукцию", - сообщает пресс-служба МВД по оккупированному Крыму. 

В прицепе нашли 520 штук 5 литровых канистр с жидкостью, пахнущей спиртом. Всего изъяли 2 560 литров жидкости.

После экспертизы стало ясно, что вместо кефира на аннексированный полуостров везли этиловый спирт с объемной долей 95-95,3%.

В результате "спецоперации" полицейские изъяли нелегальной алкогольной продукции на 125 440 рублей.

На перевозчика алкоголя завели уголовное дело за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

 



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