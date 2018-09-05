Дело политзаключенного украинца Панова передали в Верховный суд России
|13:00 20.09.2018
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|Крым
Дело политзаключенного украинца Евгения Панова, незаконно осужденного в оккупированном Крыму по «делу диверсантов» к 8 годам колонии строгого режима, отправлено в Верховный суд России для рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
«Я получил сопроводительное письмо о том, что дело направляется из республики Крым в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения в апелляционном порядке», — сообщил один из адвокатов Сергей Легостов.
Дата заседания пока неизвестна. Легостов предположил, что дело будет рассмотрено в октябре.
Защитники просят ВС России оправдать украинца.
Легостов сообщил также, что посещал Панова в начале сентября, тот жаловался на зубную боль.
Напомним, 13 июля 2018 года Верховный суд оккупированного Крыма приговорил Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима по обвинению «в приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы» и «контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза» по ч.1 ст.30 и п.«а» ч.2 ст.281, ч.3 ст.30 и ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.222 УК РФ.
Панов не собирается просить помилования у президента России и не надеется на свой обмен.
Напомним: "Виновный в том, что я украинец" - "украинский диверсант" Панов.
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