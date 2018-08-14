МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
|12:09 20.09.2018
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|Грузия
Грузия выражает беспокойство в связи с деструктивными действиями России и оккупационных режимов, которые наносят серьезный ущерб не только механизмам по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали и Эргнети, а и в целом Женевским международным переговорам.
Об этом говорится в заявлении, распространенном Департаментом прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии, сообщает издание Грузия Online
МИД призывает Россию проявить ответственность и вернуться к рабочему процессу в рамках механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них. «На этом фоне еще больший вред наносят комментарии представителя МИД России, цель которых введение в заблуждение международного содружества путем искажения фактов.
В течение последнего периода грузинская сторона постоянно ставила этот вопрос на встречах высокого уровня с государствами-партнерами и международными организациями. Международное содружество едино относительно того, что нанесение ущерба мирным переговорам вызовет еще большее ухудшение существующей тяжелой обстановки на местах с точки зрения безопасности и в гуманитарном плане.
"Призываем Российскую Федерацию проявить ответственность и вернуться к рабочему процессу в рамках механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них, чтобы избежать последующей дестабилизации обстановки на местах", - говорится в заявлении.
МИД Грузии ообратился к международному содружеству с призывом "приумножить усилия для обеспечения беспрепятственной работы механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них с полным соблюдением основополагающих принципов и процедур переговоров".
Напомним: Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы.
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