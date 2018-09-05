Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
|11:44 20.09.2018
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|Крым
Более 5 тысяч российских военнослужащих отработали пуски из зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе С-400, "Бук-М3" и "Панцирь-С1" в семи регионах Южного военного округа, в том числе в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил в четверг, 20 сентября, начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.
"Зенитные ракетные комплексы ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и С-400 зенитно-ракетных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые пуски в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО", - рассказал он.
Как пояснил Астафьев, пуски проводились в рамках Единого дня огня на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, республиках Дагестан, Северная Осетия и оккупированном Крыму.
"К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 3 тыс. единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", - рассказал Астафьев (сомнения в цифрах оставляем на совести автора - БСН).
Также были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО - всего более 20 самолетов и вертолетов.
напомним: Оккупированный Крым страна агрессор задействует в масштабных учениях ЮВО.
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