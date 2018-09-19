Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
|11:22 20.09.2018
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|Крым
Следком по Нахимовскому району оккупированного Севастополя обвиняет местного жителя в уклонении от призыва на военную службу в российской армии (ч. 1 ст. 328 УК России).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает GuildHall.
«Следствием установлено, что 11 декабря 2017 года обвиняемый лично под подпись получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на службу, однако, не имея на то уважительных причин, установленных федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», в указанное время не явился», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, в мониторинговом отчете ООН, который представили 13 сентября говорилось, что с 2015 года Россия призвала в ряды своих Вооруженных сил около 12 тысяч мужчин, проживающих в аннексированном Крыму.
Напомним, по данным подконтрольного Кремлю крымского правительства, в 2018 году в российскую армию намерены призвать более двух тысяч крымчан.
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