Следком по Нахимовскому району оккупированного Севастополя обвиняет местного жителя в уклонении от призыва на военную службу в российской армии (ч. 1 ст. 328 УК России).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает GuildHall.

«Следствием установлено, что 11 декабря 2017 года обвиняемый лично под подпись получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на службу, однако, не имея на то уважительных причин, установленных федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», в указанное время не явился», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, в мониторинговом отчете ООН, который представили 13 сентября говорилось, что с 2015 года Россия призвала в ряды своих Вооруженных сил около 12 тысяч мужчин, проживающих в аннексированном Крыму.

Напомним, по данным подконтрольного Кремлю крымского правительства, в 2018 году в российскую армию намерены призвать более двух тысяч крымчан.