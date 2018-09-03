Хронологія кризи в Азовському морі - район дій берегової охорони ФСБ змістився ближче до окупованого Криму / Карта
|09:44 20.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ вночі з 19 на 20 вересня затримала в Азовському морі чергове судно - український суховантаж під прапором Ліберії, на шляху з Маріуполя до Рієкка, Хорватія.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
20.09.2018 близько 01:00 місцевий час берегова охорона ФСБ РФ затримала в Азовському морі український суховантаж SALVINIA, IMO: 9419084; Deadweight: 10407t.
Судновласник: Україна (Одеса). Flag: Liberia.
Місце затримання: 46°00'13" N 36°41'22" E - 38 миль / 70 км на південь від Бердянської коси. Судно йде з Маріуполя до Рієкка, Хорватія. На шляху до Азовського моря це судно очікувало в Керченській протоці 88 годин.
Це шосте затримання судна безпосередньо в Азовському морі в вересні 2018 та 106 (безпосередньо в морі під час руху) з початку спецоперації ФСБ - тобто з 17.05.18.
Підтверджується, що район дій берегової охорони ФСБ, в якому відбуваються затримання, змістився на південь - подалі від берегової лінії України, ближче до окупованого Криму.
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