Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ вночі з 19 на 20 вересня затримала в Азовському морі чергове судно - український суховантаж під прапором Ліберії, на шляху з Маріуполя до Рієкка, Хорватія.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

20.09.2018 близько 01:00 місцевий час берегова охорона ФСБ РФ затримала в Азовському морі український суховантаж SALVINIA, IMO: 9419084; Deadweight: 10407t.

Судновласник: Україна (Одеса). Flag: Liberia.

Місце затримання: 46°00'13" N 36°41'22" E - 38 миль / 70 км на південь від Бердянської коси. Судно йде з Маріуполя до Рієкка, Хорватія. На шляху до Азовського моря це судно очікувало в Керченській протоці 88 годин.

Це шосте затримання судна безпосередньо в Азовському морі в вересні 2018 та 106 (безпосередньо в морі під час руху) з початку спецоперації ФСБ - тобто з 17.05.18.

Підтверджується, що район дій берегової охорони ФСБ, в якому відбуваються затримання, змістився на південь - подалі від берегової лінії України, ближче до окупованого Криму.