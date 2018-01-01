В России естественная убыль населения в первой половине 2018 года составила 164,1 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии.

Ситуация связана в том числе с "демографической ямой" 1990-х, пояснили «Известиям» в Минтруде.

Исправить положение призваны национальные проекты, которые направлены на повышение рождаемости и снижение смертности, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По данным Росстата, за весь прошлый год естественная убыль населения составила 135,8 тыс. человек, в 2016-м она была почти в шестьдесят раз ниже — 2,3 тыс. В 2013–2015 годах и вовсе наблюдался прирост населения. В 2011-м и 2012-м также фиксировалась естественная убыль, но не такая значительная, как сейчас.

При этом миграционный прирост в январе–июне 2018-го компенсировал естественную убыль населения на 46%.

В целом по стране в первом полугодии 2018-го число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в первом полугодии 2017-го — в 1,1 раза), в 33 субъектах превышение составило 1,5–2 раза, сказано в докладе Росстата.

В Минтруде выделяют две основные причины сложившейся демографической ситуации. Во-первых, происходит уменьшение численности женщин активного репродуктивного возраста, что отрицательно сказывается на показателях рождаемости. Во-вторых, в возраст максимальных показателей смертности входит многочисленное поколение, рожденное после Великой Отечественной войны.

Президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин предлагает решить проблему убыли населения за счет мигрантов. Для этого необходимо помогать приезжим адаптироваться в стране, давать возможности учить язык и не чинить препятствий при устройстве на работу, считает он.