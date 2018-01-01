В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет

11:44 20.09.2018 0 комментариев Россия

В России естественная убыль населения в первой половине 2018 года составила 164,1 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии.

Ситуация связана в том числе с "демографической ямой" 1990-х, пояснили «Известиям» в Минтруде.

Исправить положение призваны национальные проекты, которые направлены на повышение рождаемости и снижение смертности, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

По данным Росстата, за весь прошлый год естественная убыль населения составила 135,8 тыс. человек, в 2016-м она была почти в шестьдесят раз ниже — 2,3 тыс. В 2013–2015 годах и вовсе наблюдался прирост населения. В 2011-м и 2012-м также фиксировалась естественная убыль, но не такая значительная, как сейчас. 

При этом миграционный прирост в январе–июне 2018-го компенсировал естественную убыль населения на 46%.

В целом по стране в первом полугодии 2018-го число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в первом полугодии 2017-го — в 1,1 раза), в 33 субъектах превышение составило 1,5–2 раза, сказано в докладе Росстата. 

В Минтруде выделяют две основные причины сложившейся демографической ситуации. Во-первых, происходит уменьшение численности женщин активного репродуктивного возраста, что отрицательно сказывается на показателях рождаемости. Во-вторых, в возраст максимальных показателей смертности входит многочисленное поколение, рожденное после Великой Отечественной войны.

Президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин предлагает решить проблему убыли населения за счет мигрантов. Для этого необходимо помогать приезжим адаптироваться в стране, давать возможности учить язык и не чинить препятствий при устройстве на работу, считает он.



Ещё на эту тему:

12:12 10.11.2017
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года
11:31 27.09.2017
Россия катастрофически теряет трудоспособное население
13:36 03.08.2017
Россия в демографической яме: число рожденных детей упало на 11%
19:57 05.09.2016
Росстат намерен сделать перепись населения обязательной
11:59 08.04.2015
Росстат предложил сделать участие в переписи населения обязательным
17:16 04.11.2013
ФМС предлагает прекратить выдавать внутренние паспорта к 2016 году
15:30 29.03.2013
Жилье для вынужденных переселенцев Адыгейска может обойтись властям Адыгеи в 100 млн рублей
16:36 05.10.2012
Население Краснодара к 2025 году может достичь 2 млн. человек
18:43 02.09.2011
Краснодарстат посчитал жителей Кубани
16:07 29.03.2011
Эксперт: Увеличение численности городского населения в России – нормальный процесс
09:28 29.03.2011
Первые итоги переписи: В XXI веке население России сократилось на 2,2 млн. человек
08:50 28.03.2011
Итоги переписи населения 2010 года Юга России: население ЮФО сократилось и составляет менее 14 млн. человек
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
Все новости страны
Россия Россия
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
12:35 20.09.2018
В оккупированный Крым под видом молока возят контрафактный спирт
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
10:41 20.09.2018
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс