Около 2 тысяч мигрантов, рассчитывающих на убежище, будут переселены из чрезвычайно переполненного лагеря "Мориа" на греческом острове Лесбос.

Об этом сообщает в среду, 19 сентября, агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя греческого правительства Димитриса Цанакопулоса, они будут переселены на материковую часть страны, где их заявления будут быстрее рассмотрены.

"Ситуация в "Мориа", разумеется, сложна. Численность людей там выше лимитов", - приводит его слова AP.

При этом он напомнил, что лагерь рассчитан на 3,1 тыс. человек, в то время как там на данный момент там размещены 9 тыс. беженцев.

В свою очередь глава региона Кристина Калогиру пригрозила закрыть лагерь, если правительство не улучшит ситуацию в нем.

Напомним: Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию.