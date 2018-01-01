На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
|10:59 20.09.2018
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|Греция
Около 2 тысяч мигрантов, рассчитывающих на убежище, будут переселены из чрезвычайно переполненного лагеря "Мориа" на греческом острове Лесбос.
Об этом сообщает в среду, 19 сентября, агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина.
По словам представителя греческого правительства Димитриса Цанакопулоса, они будут переселены на материковую часть страны, где их заявления будут быстрее рассмотрены.
"Ситуация в "Мориа", разумеется, сложна. Численность людей там выше лимитов", - приводит его слова AP.
При этом он напомнил, что лагерь рассчитан на 3,1 тыс. человек, в то время как там на данный момент там размещены 9 тыс. беженцев.
В свою очередь глава региона Кристина Калогиру пригрозила закрыть лагерь, если правительство не улучшит ситуацию в нем.
Напомним: Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию.
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