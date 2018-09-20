В оккупированном Крыму власти приняли решение о сносе около 300 построек, принадлежащих местным жителям.

Соответствующее постановление опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter., сообщает Апостроф.

Отмечают, что под снос готовят 289 построек в Гурзуфе, включая частные дома. Их жильцов предупредили, расклеив объявления на домах.

"По результатам проверки Министерства имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма земельный участок ФГБОУ "МДЦ "Артек" должен быть приведен в первоначальное состояние путем сноса самовольных строений и сооружений", - написали в объявлении.

Однако также указали, что те, у кого есть правоустанавливающие документы на земельный участок, должны предоставить их дирекции "Артек".

Решение о сносе было принято оккупационной властью в июне. Его планируют осуществить до 30 сентября.