В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
|10:41 20.09.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму власти приняли решение о сносе около 300 построек, принадлежащих местным жителям.
Соответствующее постановление опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter., сообщает Апостроф.
Отмечают, что под снос готовят 289 построек в Гурзуфе, включая частные дома. Их жильцов предупредили, расклеив объявления на домах.
"По результатам проверки Министерства имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма земельный участок ФГБОУ "МДЦ "Артек" должен быть приведен в первоначальное состояние путем сноса самовольных строений и сооружений", - написали в объявлении.
Однако также указали, что те, у кого есть правоустанавливающие документы на земельный участок, должны предоставить их дирекции "Артек".
Решение о сносе было принято оккупационной властью в июне. Его планируют осуществить до 30 сентября.
Фото с сайта Апостроф
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