Завершена программа модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, который получил название БТР-60МК. На машине — новые двигатели, броня и боевой модуль/

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает ЛИГА.Новости..

За счет применения современных бронелистов европроизводства и технологий "Компании оборонительных и радиоэлектронных технологий" удалось усилить бронирование машины без существенного увеличения ее веса.

Опытный образец получил два экономичных дизельных двигателя CUMINS: это, по словам военных, позволяет ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию машины и "обеспечивает отличные ходовые и эксплуатационные показатели".

На БТР-60МК будет использован новый боевой модуль разработки инженеров ГП Николаевский бронетанковый завод, который имеет дублированные каналы наведения и прицеливания, а также способен обеспечивать выполнение огневых задач днем и ночью.

В штатном режиме модуль руководствуется электронной системой наведения, в том числе и дистанционно. В случае выхода из строя основной системы модуль можно будет перевести в режим ручного управления.