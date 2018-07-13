В Украине приступили к испытанию БТР, модернизированного по стандартам НАТО / Видео
|10:20 20.09.2018
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|Украина
Завершена программа модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, который получил название БТР-60МК. На машине — новые двигатели, броня и боевой модуль/
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает ЛИГА.Новости..
За счет применения современных бронелистов европроизводства и технологий "Компании оборонительных и радиоэлектронных технологий" удалось усилить бронирование машины без существенного увеличения ее веса.
Опытный образец получил два экономичных дизельных двигателя CUMINS: это, по словам военных, позволяет ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию машины и "обеспечивает отличные ходовые и эксплуатационные показатели".
На БТР-60МК будет использован новый боевой модуль разработки инженеров ГП Николаевский бронетанковый завод, который имеет дублированные каналы наведения и прицеливания, а также способен обеспечивать выполнение огневых задач днем и ночью.
В штатном режиме модуль руководствуется электронной системой наведения, в том числе и дистанционно. В случае выхода из строя основной системы модуль можно будет перевести в режим ручного управления.
Видео: пресс-служба Минобороны
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