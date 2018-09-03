Закон "О прилегающей зоне" увеличит возможности Украины в борьбе с заходом в закрытые порты аннексированного Крыма

09:38 20.09.2018 0 комментариев Украина

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявляет, что результатом принятия закона "О прилегающей зоне" станет усиление состоятельности Украины на Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба партии "БПП Солидарность", передает Интерфакс-Украина.

"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал проект закона "О прилегающей зоне". Он позволяет использовать право, которое есть у нашего государства согласно международной Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и установить специальный режим в 24-мильной зоне", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook.

Она подчеркнула, что это значительно увеличит возможности Военно-морских сил Украины и морской охраны в борьбе с контрабандой и незаконными операциями, которые осуществляют корабли с заходом в закрытые порты аннексированного Крыма.

"Кроме того, установление прилегающей зоны позволит ликвидировать "отстойник" кораблей, задействованных в контрабандных операциях на юг от Одессы, которые пользуются тем, что законодательство Украины не позволяет ВМС и морской охране проверять корабли на расстоянии более 12 морских миль от береговой линии", - подчеркнула политик.

"Законопроект является третьей попыткой регламентировать вопросы прилегающей зоны за годы независимости. Предыдущие попытки натыкались на сопротивление пророссийских агентов влияния, которые под разными предлогами блокировали его принятие. Нынешний законопроект был разработан рабочей группой в составе представителей МИД, ГНС, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры, Прокуратуры АРК и Министерства культуры", - написала И.Фриз.

"Надеюсь на поддержку в сессионном зале", - резюмировала политик.



Ещё на эту тему:

08:59 20.09.2018
Правки в Конституцию Украины по Крыму переданы президенту
07:59 20.09.2018
Палестина опровергла информацию российских СМИ о признании Крыма российским
19:39 19.09.2018
В Керчи сотрудники МЧС оккупантов тушили учебный пожар на пограничном корабле
09:02 19.09.2018
Украина благодарна МАГАТЭ за непризнание аннексии Крыма
19:38 17.09.2018
Киев проверяет, как "представители" Крыма попали в ЕС на совещание ОБСЕ
17:59 17.09.2018
Бывшему крымскому чиновнику огласили приговор в Украине и... отпустили
08:23 17.09.2018
Затягивание рассмотрения вопроса относительно статуса Крымской автономии – это уже во вред в целом украинскому государству
17:39 12.09.2018
Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России
16:50 10.09.2018
Попытки оккупантов возобновить подачу воды из Украины на аннексированный полуостров ни к чему не приведут
15:59 10.09.2018
Правительство страны агрессора решило увеличить финансирование оккупированного Крыма еще на 40 млрд рублей
09:15 07.09.2018
Президент Молдовы отказался отвечать на вопрос «Кому должен принадлежать Крым?»
07:59 05.09.2018
Джемилев предупредил Турцию о провокациях российских спецслужб в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
Все новости страны
Россия Россия
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
12:35 20.09.2018
В оккупированный Крым под видом молока возят контрафактный спирт
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
10:41 20.09.2018
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс