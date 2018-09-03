Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявляет, что результатом принятия закона "О прилегающей зоне" станет усиление состоятельности Украины на Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба партии "БПП Солидарность", передает Интерфакс-Украина.

"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал проект закона "О прилегающей зоне". Он позволяет использовать право, которое есть у нашего государства согласно международной Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и установить специальный режим в 24-мильной зоне", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook.

Она подчеркнула, что это значительно увеличит возможности Военно-морских сил Украины и морской охраны в борьбе с контрабандой и незаконными операциями, которые осуществляют корабли с заходом в закрытые порты аннексированного Крыма.

"Кроме того, установление прилегающей зоны позволит ликвидировать "отстойник" кораблей, задействованных в контрабандных операциях на юг от Одессы, которые пользуются тем, что законодательство Украины не позволяет ВМС и морской охране проверять корабли на расстоянии более 12 морских миль от береговой линии", - подчеркнула политик.

"Законопроект является третьей попыткой регламентировать вопросы прилегающей зоны за годы независимости. Предыдущие попытки натыкались на сопротивление пророссийских агентов влияния, которые под разными предлогами блокировали его принятие. Нынешний законопроект был разработан рабочей группой в составе представителей МИД, ГНС, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры, Прокуратуры АРК и Министерства культуры", - написала И.Фриз.

"Надеюсь на поддержку в сессионном зале", - резюмировала политик.