Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта

09:57 20.09.2018 0 комментариев Молдова

Граждане Республики Молдова могут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно.

Об этом проинформировали в молдавском Агентстве публичных услуг, сообщает  Укринформ.

«Тот, кто желает получить второй загранпаспорт может обратиться в любое территориальное Агентство публичных услуг, независимо от места проживания или прописки. Главное условие при подаче документов для оформления второго заграничного паспорта - идентичность личных данных", - говорится в сообщении.

Наличие второго загранпаспорта во многом облегчит жизнь граждан, которые одновременно и путешествуют (или работают за границей), и хотят подать документы на получение виз для въезда в другие страны.

Граждане, проживающие за пределами страны, смогут оформить второй заграничный паспорт в консульских учреждениях в соответствующих странах. Паспорт выдается сроком на 10 лет.

Раньше при получении нового заграничного паспорта граждане были обязаны сдать старый паспорт.



Ещё на эту тему:

09:17 08.06.2018
Граждане Молдовы смогут путешествовать без виз на Карибы
10:31 11.01.2018
У Молдові спростовують можливість скасування безвізу з ЄС
12:56 04.02.2016
Молдова начнет переговоры с Аргентиной и Мексиканскими Соединенными Штатами об отмене визового режима
08:50 07.08.2015
Пятерым гражданам Молдовы отказали во въезде в ЕС
14:01 05.08.2015
В Молдове введен безвизовый режим для граждан Албании, Македонии и Черногории
09:37 30.07.2015
Молдова и Сербия отменили визовый режим
11:49 27.07.2015
В Молдове отменили бесплатную выдачу биометрических паспортов для жителей Левобережья
11:34 04.06.2015
Граждане Албании, Македонии и Черногории смогут посещать Молдову без виз
11:58 30.01.2015
С момента либерализации визового режима в Европе побывало 364 тысячи граждан Молдовы
17:56 19.12.2014
Пограничная полиция Молдовы выявила первый фальшивый биометрический паспорт
17:48 16.12.2014
Граждане Молдовы могут ездить в Израиль без виз
08:40 12.12.2014
Израиль отменил визы для граждан Молдовы
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
Все новости страны
Россия Россия
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
12:35 20.09.2018
В оккупированный Крым под видом молока возят контрафактный спирт
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
10:41 20.09.2018
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс