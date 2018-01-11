Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
|09:57 20.09.2018
|0 комментариев
|Молдова
Граждане Республики Молдова могут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно.
Об этом проинформировали в молдавском Агентстве публичных услуг, сообщает Укринформ.
«Тот, кто желает получить второй загранпаспорт может обратиться в любое территориальное Агентство публичных услуг, независимо от места проживания или прописки. Главное условие при подаче документов для оформления второго заграничного паспорта - идентичность личных данных", - говорится в сообщении.
Наличие второго загранпаспорта во многом облегчит жизнь граждан, которые одновременно и путешествуют (или работают за границей), и хотят подать документы на получение виз для въезда в другие страны.
Граждане, проживающие за пределами страны, смогут оформить второй заграничный паспорт в консульских учреждениях в соответствующих странах. Паспорт выдается сроком на 10 лет.
Раньше при получении нового заграничного паспорта граждане были обязаны сдать старый паспорт.
Ещё на эту тему:
Граждане Молдовы смогут путешествовать без виз на Карибы
У Молдові спростовують можливість скасування безвізу з ЄС
Молдова начнет переговоры с Аргентиной и Мексиканскими Соединенными Штатами об отмене визового режима
Пятерым гражданам Молдовы отказали во въезде в ЕС
Молдова и Сербия отменили визовый режим
В Молдове отменили бесплатную выдачу биометрических паспортов для жителей Левобережья
С момента либерализации визового режима в Европе побывало 364 тысячи граждан Молдовы
Граждане Молдовы могут ездить в Израиль без виз
Израиль отменил визы для граждан Молдовы