Конституционный суд Македонии отклонил требования признать незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северную Македонию".

Об этом в среду сообщило агентство Associated Press, передает Европейская правда.

Семь из девяти судей проголосовали за то, чтобы признать проведение референдума об изменении названия Македонии законным и конституционным.

Требования признать плебисцит незаконным направляли оппозиционная организация "Всемирный македонский конгресс" и левая партия Левитса.

Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября.

Переименование страны является ключевым условием Греции - только так Афины соглашаются прекратить блокировать присоединение Македонии к НАТО.

Напомним: Тысячи жителей Македонии собрались в столице Скопье в поддержку инициативы по изменению названия страны и членства в НАТО и Европейском Союзе.