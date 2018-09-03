Проект изменений в Конституцию по временно оккупированному Крыму готов, и президента Петра Порошенко просят внести этот документ для рассмотрения в парламент.

Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Информационное Сопротивление.

Чубаров сообщил, что рабочая группа по поручению президента уже подготовила проект изменений в Основной закон по поводу АР Крым, а также проект правок в законодательство по поводу статуса крымскотатарского народа.

Чубаров обратился к Порошенко с просьбой в ближайшее время собрать заседание конституционной комиссии, рассмотреть проекты и внести их в Верховную Раду.

Напомним: Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального».

Ранее по теме: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает недопустимым затягивание вопроса внесения изменений в Конституцию относительно усовершенствования статуса Крымской автономии.