Крымский татарин Бекир Дегерменджи , фигурант “дела Веджие Кашка”, заявил об ухудшении состояния здоровья.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил подзащитного в СИЗО, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Я увидел, что он постоянно пользуется ингаляторами, спросил, хуже ли себя чувствует. Ответил, что началось сезонное обострение болезни (бронхиальная астма)”, — сообщил он.

Он добавил, что 19 сентября следователь объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу — в связи с этим Дегерменджи выдвинули окончательное обвинение и еще раз допросили.

“Далее мы начинаем знакомство с материалами уголовного дела. Сколько это будет продолжаться, пока сказать не могу”, — сказал Семедляев.

Напомним: Крымскотатарский политзаключенный, фигурант "дела Веджие Кашка" 66-летний Асан Чапух с 15 сентября держит голодовку.