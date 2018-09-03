У фигуранта "дела Веджие Кашка" Дегерменджи ухудшилось самочувствие
|08:39 20.09.2018
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|Крым
Крымский татарин Бекир Дегерменджи, фигурант “дела Веджие Кашка”, заявил об ухудшении состояния здоровья.
Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил подзащитного в СИЗО, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“Я увидел, что он постоянно пользуется ингаляторами, спросил, хуже ли себя чувствует. Ответил, что началось сезонное обострение болезни (бронхиальная астма)”, — сообщил он.
Он добавил, что 19 сентября следователь объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу — в связи с этим Дегерменджи выдвинули окончательное обвинение и еще раз допросили.
“Далее мы начинаем знакомство с материалами уголовного дела. Сколько это будет продолжаться, пока сказать не могу”, — сказал Семедляев.
Напомним: Крымскотатарский политзаключенный, фигурант "дела Веджие Кашка" 66-летний Асан Чапух с 15 сентября держит голодовку.
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