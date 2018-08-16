Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
|08:19 20.09.2018
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|Грузия
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы.
Об этом глава грузинского правительства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News, сообщает УНН.
“Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет”, — указал Бахтадзе.
“Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты”, — добавил премьер.
Бахтадзе также дал высокую оценку нынешним отношениям между Вашингтоном и Тбилиси, заявив, что “при администрации президента Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности”. “Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас”, — добавил глава правительства.
При этом, говоря об отношениях с Москвой, Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия “оккупировала 20% территории” Грузии и “продолжает агрессивную политику” по отношению к этой стране. “К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы”, — утверждал он.
Напоминаем, СМИ сообщали, что Москва должна осознать, что никто не собирается мириться с ее агрессивными действиями в отношении ее бывших клиентских государств.
Если подобного рода неправомерное поведение будет продолжаться, его последствия могут оказаться исключительно дорогими для России.
Об этом сообщает американское издание The National Interest.
Напомним: Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал Россию страной-агрессором и обвинил Москву в "незаконном вторжении" на территорию Грузии в августе 2008 года.
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