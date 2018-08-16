Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ

08:19 20.09.2018 0 комментариев Грузия

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы.

Об этом глава грузинского правительства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News, сообщает УНН.

“Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет”, — указал Бахтадзе.

“Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты”, — добавил премьер.

Бахтадзе также дал высокую оценку нынешним отношениям между Вашингтоном и Тбилиси, заявив, что “при администрации президента Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности”. “Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас”, — добавил глава правительства.

При этом, говоря об отношениях с Москвой, Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия “оккупировала 20% территории” Грузии и “продолжает агрессивную политику” по отношению к этой стране. “К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы”, — утверждал он.

Напоминаем, СМИ сообщали, что Москва должна осознать, что никто не собирается мириться с ее агрессивными действиями в отношении ее бывших клиентских государств.

Если подобного рода неправомерное поведение будет продолжаться, его последствия могут оказаться исключительно дорогими для России.

Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Напомним: Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал Россию страной-агрессором и обвинил Москву в "незаконном вторжении" на территорию Грузии в августе 2008 года.



Ещё на эту тему:

12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
18:37 18.06.2018
Кандидат в премьеры Грузии заявил, что сократит количество министров в правительстве
16:51 14.06.2018
Европарламент принял резолюцию по Грузии
12:19 06.06.2018
Грузия проинформировала ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией
15:26 30.05.2018
В ЕС осудили установление «дипломатических отношений» между Сирией и оккупированными Абхазией и Южной Осетией
22:15 04.05.2018
Литва утвердила альтернативное название Грузии - Сакартвело
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
Все новости страны
Грузия Грузия
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
08:19 20.09.2018
Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
Все новости страны
Молдова Молдова
09:57 20.09.2018
Жители Молдовы теперь могут иметь два загранпаспорта
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
Все новости страны
Россия Россия
12:15 20.09.2018
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
11:44 20.09.2018
В России естественная убыль населения достигла максимума за последние 10 лет
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
12:35 20.09.2018
В оккупированный Крым под видом молока возят контрафактный спирт
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
10:41 20.09.2018
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс