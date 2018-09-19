Палестинская дипломатическая служба и посол Палестины в Москве опровергли ранее опубликованные заявления посла о якобы признании Палестиной псевдореферендума в Крыму, который стал поводом для аннексии полуострова Россией.

Сообщение об этом распространило палестинское национальное агентство Wafa, передает Украинская Правда.

"Посол Палестинского государства в России Абдель Хафиз Нофаль опровергает сообщения по поводу своих высказываний по Крыму. Посол Нафаль утверждает что не делал никаких заявлений по Крыму, и такие заявления являются недействительными, поскольку палестинское государство не вмешивается в дела других государств", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, давал ли посол интервью российским "Известиям", ставшее источником конфликтных заявлений.

Как выяснила "Европейская правда", публикации заявления посла в палестинском агентстве предшествовало выяснение отношений между Украиной и Палестиной по дипломатическим каналам. В среду днем ​​в МИД Украины был вызван палестинский посол в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Киев обратился к нему с требованием объяснить слова его российского коллеги.

"Посол Палестины в Украине подтвердил позицию палестинской стороны по поводу территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - заявили в МИД по итогам встречи.

Также по итогам встречи палестинская сторона сообщила Киеву о публикации "опровержения". Примечательно, что в этом "опровержении" нет фразы о признании Палестиной принадлежности Крыма к Украине. Также нет данных о том, требует ли Палестина от "Известий" удалить интервью посла с опровергнутыми заявлениями.

Как сообщалось, в среду, 19 сентября, в российском издании "Известия" было опубликовано интервью посла Палестины в РФ, в котором он не исключил официального признания временно оккупированного Крыма территорией России. Информацию издания растиражировали все пророссийские издания.