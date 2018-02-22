Трибунал в Гааге провел слушания по иску Нафтогаза к РФ по захваченным в оккупированном Крыму активам

07:43 20.09.2018 0 комментариев Украина

Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге 17 мая завершил устные слушания в деле по иску семи компаний группы "Нафтогаз" к Российской Федерации в связи с захватом активов группы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"В течение 14-17 мая Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по вопросам юрисдикции трибунала и ответственности за нарушения соглашения. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения относительно юрисдикции и ответственности. Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории оккупированного Россией Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.



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