Из-за обмелевшего водохранилища в крымском селе сократили норму привозной воды
|07:20 20.09.2018
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|Крым
В селе Вишенном Белогорского района Крыма сократили норму привозной воды с 33 до 16 литров на одного жителя.
Об этом рассказал сегодня местный житель, активист движения "Крымская идея" Решад Меметов, сообщают События Крыма.
"Ситуация с водоснабжением в Вишенном усугубляется. Два месяца назад, когда из-за засухи отключили централизованное водоснабжение, жителям обещали, что это временная мера. Стали выдавать привозную воду по 33 литра на человека. Но в этом месяце вместо обещанного восстановления централизованного водоснабжения, наоборот, урезали даже норму привозной воды до 16 литров на жителя. Положение с водой просто кошмарное, учитывая, что большинство держит приусадебное хозяйство", – рассказал активист.
В июле в Вишенном прошел сход жителей, на котором местные "власти" объявили, что в связи с тем, что в Белогорском водохранилище критично снизился полезный объем воды, а вместе с ней и уровень воды в вытекающей из водохранилища реки Биюк-Карасу, местная водокачка перестает качать воду из речки.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. В России заявили, что вопрос о "блокировании Украиной" поставок воды в оккупированный Крым необходимо рассмотреть на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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