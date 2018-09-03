Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі друге за день судно - ліванський суховантаж, на шляху з Маріуполя до Лівії.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

19.09.2018 близько 17:30 місцевий час берегова охорона ФСБ РФ затримала в Азовському морі ліванський суховантаж SEA BREEZE, IMO: 8915184; Deadweight: 7165 t. Судновласник: Ліван. Flag: Togo. Місце затримання: 46°00'10" N 36°41'38" E - 38 миль / 70 км на південь від Бердянської коси. Судно йде з Маріуполя до Тріполі (Лівія).

На шляху до Азовського моря це судно очікувало в Керченській протоці 58 годин.

Це п'яте затримання судна безпосередньо в Азовському морі в вересні 2018 та 105 (безпосередньо в морі під час руху) з початку спецоперації ФСБ - тобто з 17.05.18.

Підтверджується, що район дій берегової охорони ФСБ, в якому відбуваються затримання, змістився на південь - подалі від берегової лінії України, ближче до окупованого Криму.