Дефицит бюджета оккупированного Крыма составил более двух миллиардов

21:59 19.09.2018 0 комментариев Крым

Объем доходов бюджета аннексированного Крыма увеличен на 1 миллиард 293 миллиона рублей. Однако он все еще остается дефицитным на 2,2 миллиарда рублей.

Как пояснила руководитель Минфина оккупированного Крыма Ирина Кивико, увеличение доходной части бюджета планируется за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 14,5 миллиона рублей и объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 1 миллиард 278 миллионов рублей, сообщают Аргументы Недели - Крым.

В частности, 227,7 миллиона рублей выделено на возмещение расходов бюджета на завершение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ФЦП.

517,4 миллиона рублей выделено на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

143,4 миллиона рублей предоставлено на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Таким образом, дефицит бюджета оккупированного Крыма составляет 2 миллиарда 191 миллион рублей.

Напомним: Правительство страны агрессора решило увеличить финансирование оккупированного Крыма еще на 40 млрд рублей.

 

 



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