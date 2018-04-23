Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
|21:21 19.09.2018
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|Крым
Судно CRYSTAL GALAXY недавно стало объектом пропаганды – на асадовских информационных ресурсах прошел сюжет о смене его флага на сирийский.
В видео засветились капитан и владелец, которые рассказали что судно доставило в Тартус зерно из оккупированного Крыма, сообщает информационный портал центра "Миротворец".
"Оппозиционные журналисты сразу же высмеяли проправительственную пропаганду, после чего и мы сделали публикацию", пишет информационный портал.
Видеосюжет исчезл с канала Youtube.
Судно CRYSTAL GALAXY (IMO: 8418356, MMSI: 468400000, Call Sign: YKRV, Flag: Syria [SY]) рано утром 07.09.2018 прошло Босфор.
МаринТрафик потерял связь с судном сразу после выхода в Черное море, ШиппингЭксплорер провел его до крымского побережья.
В закрытый порт Феодосия оккупированного Крыма нарушитель уже заходил с выключенным AIS. График осадки показывает нам, что судно пришло в балласте. Утром 09.09.2018 мы (центр "Миротворец") зафиксировали факт нахождения нарушителя CRYSTAL GALAXY в закрытом порту Феодосия.
Утром 18.09.2018 в порту уже стояло другое судно – EMAD-Y.
Напомним, как минимум две страны летом нынешнего года исключили из реестров несколько грузовых судов, участвовавших в транспортировке зерна из Крыма в Сирию.
Помимо этого, заявление, так называемой, "власти" оккупированного Крыма о готовности создать специальную судоходную компанию для поставок российского зерна в Сирию, оценили российские эксперты: комапния может попасть под двойные санкции.
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