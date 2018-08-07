Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
|20:59 19.09.2018
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|Крым
Природные заповедники оккупированного Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.
Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе минприроды РФ, передают Аргументы Недели - Крым.
Речь идет о заповедниках «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров – «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».
Как сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания на территории заповедников режима особой охраны.
Он напомнил, что Крымский национальный парк, Карадагский и Опукский заповедники, Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения, в связи с чем находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции.
Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.
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