Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора

20:59 19.09.2018 0 комментариев Крым

Природные заповедники оккупированного Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе минприроды РФ, передают Аргументы Недели - Крым.

Речь идет о заповедниках «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров – «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».

Как сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания на территории заповедников режима особой охраны.

Он напомнил, что Крымский национальный парк, Карадагский и Опукский заповедники, Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения, в связи с чем находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции.

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.



Ещё на эту тему:

17:10 11.09.2018
Оптом и в розницу: оккупанты за бесценок распродают Севастополь
19:30 04.09.2018
У Инкерманского завода марочных вин может появиться новый собственник
21:26 03.09.2018
Москва забирает заповедники оккупированного Крыма
10:52 29.08.2018
Оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу
14:05 28.08.2018
Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма
09:48 23.08.2018
На форуме "Армия-2018" оккупанты представили как исполнителя гособоронзаказа "национализированный" керченский завод «Залив»
16:49 15.08.2018
Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты
15:56 15.08.2018
Оккупанты решили продать гостиницу «Крым» в Ялте
11:35 10.08.2018
Имущество банков Украины "национализированных" в оккупированном Крыму будут продавать пару лет
13:01 07.08.2018
Акционирование «Крымтелекома» оккупанты планируют завершить до конца года
11:22 07.08.2018
Три крымских санатория модернизируют за полтора миллиарда
07:59 06.08.2018
Путин узаконил оккупацию недр на шельфе Черного и Азовского морей
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
12:11 18.09.2018
В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния
Все новости страны
Россия Россия
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
13:07 19.09.2018
В России для силовиков и чиновников создадут отдельную сотовую сеть
09:19 19.09.2018
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
21:59 19.09.2018
Дефицит бюджета оккупированного Крыма составил более двух миллиардов
21:21 19.09.2018
Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
20:59 19.09.2018
Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
20:20 19.09.2018
В ООН призвали РФ прекратить оскорбительные рейды ФСБ по домам крымских татар
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс