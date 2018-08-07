Природные заповедники оккупированного Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе минприроды РФ, передают Аргументы Недели - Крым.

Речь идет о заповедниках «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров – «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».

Как сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания на территории заповедников режима особой охраны.

Он напомнил, что Крымский национальный парк, Карадагский и Опукский заповедники, Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения, в связи с чем находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции.

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.