Депутаты Европейского парламента заявили, что улучшить отношения Турции с Европейским Союзом можно только одним путем - конкретными действиями в сфере защиты прав человека.

К такому выводу пришли члены делегации подкомитета по правам человека Европарламента, которые 17-19 сентября посетили Турцию, сообщает сайт ЕП, передает Европейская правда.

"Не секрет, что уважение Турции к верховенству права снижается. Список обеспокоенности Европейского парламента из-за нарушения прав человека остается долгим и он фактически заморозил процесс присоединения (переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически приостановлено. - Ред.).

Для того чтобы доверие было восстановлено, необходимы конкретные действия. Несмотря на серьезные проблемы в отношениях, есть понимание, что и Турция, и ЕС нужны друг другу", - заявили члены делегации.

Европарламентарии подчеркнули, что только конкретные улучшения в сфере соблюдения верховенства права и прав человека могут подтвердить настоящую преданность Турции.

"Досудебное содержание под стражей лиц без выдвинутых против них обвинений, массовое увольнение государственных служащих или притеснение свободы слова вызывают большую обеспокоенность и должны быть решены быстро и адекватно.

Мы настоятельно призываем Турцию в полной мере уважать права ЛГБТ и других меньшинств. Турция должна улучшить соблюдение верховенства права в своих собственных интересах, в первую очередь, в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - подытожили депутаты.