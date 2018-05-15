В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
|20:40 19.09.2018
|0 комментариев
|Турция
Депутаты Европейского парламента заявили, что улучшить отношения Турции с Европейским Союзом можно только одним путем - конкретными действиями в сфере защиты прав человека.
К такому выводу пришли члены делегации подкомитета по правам человека Европарламента, которые 17-19 сентября посетили Турцию, сообщает сайт ЕП, передает Европейская правда.
"Не секрет, что уважение Турции к верховенству права снижается. Список обеспокоенности Европейского парламента из-за нарушения прав человека остается долгим и он фактически заморозил процесс присоединения (переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически приостановлено. - Ред.).
Для того чтобы доверие было восстановлено, необходимы конкретные действия. Несмотря на серьезные проблемы в отношениях, есть понимание, что и Турция, и ЕС нужны друг другу", - заявили члены делегации.
Европарламентарии подчеркнули, что только конкретные улучшения в сфере соблюдения верховенства права и прав человека могут подтвердить настоящую преданность Турции.
"Досудебное содержание под стражей лиц без выдвинутых против них обвинений, массовое увольнение государственных служащих или притеснение свободы слова вызывают большую обеспокоенность и должны быть решены быстро и адекватно.
Мы настоятельно призываем Турцию в полной мере уважать права ЛГБТ и других меньшинств. Турция должна улучшить соблюдение верховенства права в своих собственных интересах, в первую очередь, в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - подытожили депутаты.
Ещё на эту тему:
В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
Журналист просит украинские власти не экстрадировать его в Турцию
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
Турецкая разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана во время визита на Балканы
В Стамбуле пройдет внеочередной саммит ОИС
Израиль ввел санкции против Турции
Турецкий МИД рекомендовал послу Израиля временно покинуть Турцию
В Турции объявлен траур по погибшим в Газе палестинцам