Россия должна прекратить оскорбительные полицейские рейды по домам крымских татар, которыми нарушает право на неприкосновенность частной и семейной жизни.

Об этом говорится в рекомендациях правительству Российской Федерации, содержащихся в Докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2018 г. Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сегодня, 19 сентября, презентовала в Киеве глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер, передает корреспондент QHA.

Так, за отчетные три месяца УВКПЧ задокументировало 14 рейдов Федеральной службы безопасности и полиции РФ по частным домам в Крыму. В 13 из этих случаев рейды проводились в домах крымских татар. В ООН отмечают, что такое чрезмерное внимание к местам проживания коренного народа Крыма со стороны ФСБ наблюдается с начала 2017 года. Кроме того, данные рейды проводились с чрезмерным применением силы.

— УВКПЧ зафиксировало произвольное вмешательство в личную жизнь, от чего несоразмерно сильно страдали крымские татары. Это является продолжением тенденции, выявленной УВКПЧ с начала 2017 года, когда 90 из 102 задокументированных обысков касались имущества крымских татар, - говорится в докладе.

Поводом для таких обысков российские силовики называли поиск оружия, наркотиков или экстремистской литературы.

В Докладе отмечается, что оккупационные власти используют антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство для притеснений несогласных. Также миссия ООН называет "вопиющими" зафиксированные нарушения права на справедливое судебное разбирательство, в частности, ретроактивное применение Россией уголовного законодательства.

Так, по данным ООН, с начала оккупации как минимум 33 жителя Крыма были арестованы за возможные связи с организацией "Хизб ут-Тахрир", а 4 из них были осуждены.

Кроме того, за три последних отчетных месяца еще 10 человек из Крыма, обвиняемых в членстве в "Хизб ут-Тахрир", находились в Ростове-на-Дону (РФ), где рассматривалось их уголовное дело. В ООН отмечают, что международное гуманитарное право запрещает принудительное перемещение подследственных с оккупированной территории.

В ООН подчеркивают, что большинство случаев обвинений против мусульман основывалось на содержании разговоров между ними.

— Ни в одном из известных УВКПЧ случаев власть Российской Федерации не представила никаких достоверных доказательств того, что обвиняемые призывали к применению силы, нарушению общественного порядка или участию в незаконной деятельности.

В целом за период с середины мая по середину августа текущего года УВКПЧ зафиксировала в оккупированном Крыму 47 нарушений прав и свобод. Фиксация проводилась дистанционно, поскольку Россия в нарушение резолюций Генассамблеи ООН по-прежнему не допускает международные мониторинговые миссии на полуостров.

В рекомендациях правительству РФ УВКПЧ требует прекратить все допускаемые в Крыму нарушения международного гуманитарного права и прав человека.

Говоря о ситуации в Крыму, Фиона Фрейзер напомнила, что на минувшей неделе УВКПЧ представлял второй тематический Доклад о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, который охватывал период с сентября 2017 по июнь 2018 года. Фрейзер констатировала, что в оккупированном Крыму продолжаются системные нарушения базовых прав и свобод, и новый квартальный отчет засвидетельствовал, что ситуация к лучшему не меняется.

— Россия продолжает игнорировать выполнение своих обязательств как страна-оккупант.

Фрейзер также напомнила, что и украинское государство должно делать все возможное для соблюдения прав своих граждан, как переселенцев, так и находящихся на временно оккупированной территории.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН опубликовало отчет о ситуации на аннексированном полуострове за последние 10 месяцев. В докладе также говорилось о том, что количество обысков и рейдов ФСБ в Крыму увеличилось.