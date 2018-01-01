300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
|19:59 19.09.2018
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|Греция
Слишком теплые погодные условия и влажность на западе Греции привели к ужасающему зрелищу - 300-метровой паутине в Айтолико.
Паутина охватила огромную территорию зеленых насаждений, сообщает Daily Hellas, передает Европейская правда.
Эксперты говорят, что это сезонное явление, вызванное пауками тетрагнатха, которые могут создавать большие гнезда для спаривания.
Увеличение количества комаров также могло способствовать росту численности пауков.
"Похоже, что пауки пользуются преимуществами этих условий и это что-то типа вечеринки, они спариваются, они создают целое новое поколение", - сказала профессор молекулярной биологии и генетики во Фракийском университете Демокрита Мария Чатзаки, пишет Newsit.gr.
"Эти пауки не опасны для человека и не наносят вреда флоре. Пауки проведут свою вечеринку и скоро умрут", - добавила профессор.
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