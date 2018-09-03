Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж / Карта
|16:31 19.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж, що прямує з Маріуполя до Італії.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
19.09.2018 близько 11:00 місцевий час берегова охорона ФСБ РФ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж PATRA 3, IMO: 8000836; Deadweight: 11990 t.
Судновласник: Болгарія. Flag: Bulgaria.Місце затримання: 46°05'51" N 36°48'02" E - 32 милі / 59 км на південь від Бердянської коси. Судно йде з Маріуполя до Монфальконе Італія.
На шляху до Азовського моря це судно очікувало в Керченській протоці 60 годин.
Це четверте затримання судна безпосередньо в Азовському морі в вересні 2018 та 104 (безпосередньо в морі під час руху) з початку спецоперації ФСБ.
Звертає увагу, що район дій кораблів берегової охорони ФСБ, в якому відбуваються затримання, змістився на південь - подалі від берегової лінії України, ближче до окупованого Керченського півострову.
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