Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж / Карта

16:31 19.09.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж, що прямує з Маріуполя до Італії.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє: 

19.09.2018 близько 11:00 місцевий час берегова охорона ФСБ РФ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж PATRA 3, IMO: 8000836; Deadweight: 11990 t.

Судновласник: Болгарія. Flag: Bulgaria.Місце затримання: 46°05'51" N 36°48'02" E - 32 милі / 59 км на південь від Бердянської коси. Судно йде з Маріуполя до Монфальконе Італія.

На шляху до Азовського моря це судно очікувало в Керченській протоці 60 годин.

Це четверте затримання судна безпосередньо в Азовському морі в вересні 2018 та 104 (безпосередньо в морі під час руху) з початку спецоперації ФСБ.

Звертає увагу, що район дій кораблів берегової охорони ФСБ, в якому відбуваються затримання, змістився на південь - подалі від берегової лінії України, ближче до окупованого Керченського півострову.


 



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