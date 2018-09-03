Сотрудники МЧС сгодня, 19 сентября, в рамках учений отработали в Керчи тушение пожара на корабле Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, передает Крыминформ.

В пресс-службе отметили, что сотрудники МЧС после прибытия на место происшествия провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к тушению условного возгорания. Вместе с тем спасателями была проведена разведка задымленных помещений, в результате которой условных пострадавших не было обнаружено.

По данным пресс-службы, сотрудниками Погрануправления оккупантов были отработаны учебные вводные по тренировке персонала объекта по порядку вызова и встречи пожарных подразделений.

Напомним, сегодня же расчеты комплексов «Бастион» и «Берег» Черноморского флота страны-оккупанта "отразили нападение" условного противника на полевой лагерь в Крыму, совершенное ночью.

Как сообщалось ранее, российский морской самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией.