В Керчи сотрудники МЧС оккупантов тушили учебный пожар на пограничном корабле
|19:39 19.09.2018
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|Крым
Сотрудники МЧС сгодня, 19 сентября, в рамках учений отработали в Керчи тушение пожара на корабле Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, передает Крыминформ.
В пресс-службе отметили, что сотрудники МЧС после прибытия на место происшествия провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к тушению условного возгорания. Вместе с тем спасателями была проведена разведка задымленных помещений, в результате которой условных пострадавших не было обнаружено.
По данным пресс-службы, сотрудниками Погрануправления оккупантов были отработаны учебные вводные по тренировке персонала объекта по порядку вызова и встречи пожарных подразделений.
Напомним, сегодня же расчеты комплексов «Бастион» и «Берег» Черноморского флота страны-оккупанта "отразили нападение" условного противника на полевой лагерь в Крыму, совершенное ночью.
Как сообщалось ранее, российский морской самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией.
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