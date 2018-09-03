Основатель общественной организации "Новые диссиденты", французский философ и писатель Мишель Ельчанинофф объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской колонии по сфабрикованному делу.

Ельчанинофф рассказал, что сегодня вышел к зданию российского посольства в Париже с плакатом #Free Sentsov. Он требует незамедлительно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, пишет Радио Свобода.

Мишель Ельчанинофф присоединился к бессрочной "цепной голодовке" в поддержку Сенцова у посольства России. О начале акции на прошлой неделе объявила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Участники протестов сменяют друг друга каждые 24 часа.

​В феврале Ельчанинофф совместно с Тобира и послом Франции по правам человека Франсуа Крокет передали в российское посольство письмо с требованием освободить Олега Сенцова.

Украинский режиссер, которого российские оккупанты признали виновным в терроризме, держит голодовку уже 129 дней. Адвокаты и родные серьезно обеспокоены состоянием его здоровья.

Напомним, французские деятели искусств во главе с министром культуры призвали Россию освободить Сенцова.