Правительство Украины одобрило проект соглашения о поездках в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карт.



Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина, передает Грузия Online.



Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.



На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.



Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов заявил, что Украина и Грузия планируют подписать соглашение о поездках по внутренним паспортам во время пребывания делегаций стран в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.