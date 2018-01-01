Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках за ID-картами
|18:55 19.09.2018
|0 комментариев
|Украина
Правительство Украины одобрило проект соглашения о поездках в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карт.
Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина, передает Грузия Online.
Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов заявил, что Украина и Грузия планируют подписать соглашение о поездках по внутренним паспортам во время пребывания делегаций стран в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.
Ещё на эту тему:
Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
Украина и Грузия планируют подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений - Аваков
Премьер-министры Грузии и Украины провели встречу
В Украину не пустили журналиста «Рустави 2»
Грузинская музыкальная группа записала кавер на песни Кузьмы Скрябина ко дню его рождения / Видео
Между Грузией и Украиной создадут морской туристический маршрут
Украина и Грузия подписали декларацию о стратегическом партнерстве