Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках за ID-картами

18:55 19.09.2018 0 комментариев Украина

Правительство Украины одобрило проект соглашения о поездках в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карт.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина, передает Грузия Online.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов заявил, что Украина и Грузия планируют подписать соглашение о поездках по внутренним паспортам во время пребывания делегаций стран в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.



Ещё на эту тему:

13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
16:35 28.08.2018
Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
10:33 27.06.2018
США наращивают военные поставки в Грузию и Украину для защиты стран от РФ - Госдеп
02:15 06.02.2018
Украина и Грузия планируют подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений - Аваков
10:44 27.11.2017
Премьер-министры Грузии и Украины провели встречу
13:23 24.11.2017
Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій
18:36 27.10.2017
В Украину не пустили журналиста «Рустави 2»
16:41 17.08.2017
Грузинская музыкальная группа записала кавер на песни Кузьмы Скрябина ко дню его рождения / Видео
09:41 20.07.2017
Между Грузией и Украиной создадут морской туристический маршрут
12:48 19.07.2017
Украина и Грузия обсуждают совместное оперирование паромами в Черном море
08:51 19.07.2017
Украина и Грузия подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
12:11 18.09.2018
В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния
Все новости страны
Россия Россия
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
13:07 19.09.2018
В России для силовиков и чиновников создадут отдельную сотовую сеть
09:19 19.09.2018
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
21:21 19.09.2018
Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
20:59 19.09.2018
Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
20:20 19.09.2018
В ООН призвали РФ прекратить оскорбительные рейды ФСБ по домам крымских татар
19:39 19.09.2018
В Керчи сотрудники МЧС оккупантов тушили учебный пожар на пограничном корабле
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс